Лобанова (Наволоцкая) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
19.07.1929
Сын: Лобанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лобанов Николай Макарович
д. Наволок Кич-городецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Лобанов Николай Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Падерина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Лобанов Николай Макарович
Смерть
1983