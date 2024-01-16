Лобанова (Наволоцкая) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Наволоцкая) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Наволоцкий Матвей Иванович

Мать: Наволоцкая Арина Васильевна

Рождение ребёнка
19.07.1929

Сын: Лобанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лобанов Николай Макарович

д. Наволок Кич-городецкого
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Лобанов Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Падерина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Лобанов Николай Макарович

Смерть
1983
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