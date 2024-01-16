Наволоцкая Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наволоцкая Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лобанова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Наволоцкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1903

Сын: Наволоцкий Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Наволоцкий Матвей Иванович

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Плосковский С/С, К/З Прожектор
Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Наволоцкий Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Наволоцкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наволоцкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Наволоцкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Наволоцкий Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
Плосоково Кич- Город р-н
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