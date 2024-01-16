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Наволоцкий Георгий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1912

Отец: Наволоцкий Матвей Иванович

Мать: Наволоцкая Арина Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1939

Сын: Наволоцкий Елисей Геориевич

Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1949

Сын: Наволоцкий Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1953

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1956

Сын: Наволоцкий Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манефа Васильевна

Смерть
Неизвестно
Шонга
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