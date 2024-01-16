Наволоцкий Георгий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1912
Рождение ребёнка
18.02.1939
Сын: Наволоцкий Елисей Геориевич
Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1949
Сын: Наволоцкий Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1953
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1956
Сын: Наволоцкий Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Наволоцкая Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манефа Васильевна
Смерть
Неизвестно
Шонга