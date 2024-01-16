(Наволоцкая) Антонида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наволоцкая) Антонида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наволоцкий Александр Иванович

Мать: Наволоцкая Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паутов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паутов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
в 7 лет
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