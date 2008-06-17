Наволоцкая Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаволоцкая Галина Ивановна

Наволоцкая Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1928

Дата смерти

17.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наволоцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонида Александровна

Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1958

Сын: Наволоцкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович

Смерть
17.06.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.