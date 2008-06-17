Наволоцкая Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1928
Дата смерти17.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонида Александровна
Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1958
Сын: Наволоцкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Наволоцкий Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1959
Рождение ребёнка
03.01.1965
Рождение ребёнка
05.09.1968
Смерть
17.06.2008