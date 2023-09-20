Бирюков Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Корноухов Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Бирюкова Офимия Артемьевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Бирюкова Офимия Артемьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Корноухов Федор Андреевич
Мать ребёнка: Бирюкова Офимия Артемьевна
Смерть
До 1782