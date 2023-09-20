Бирюков Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Андрей Михайлович

Бирюков Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Бирюков Михаил Тихонович

Мать: Бирюкова Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Офимия Артемьевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Корноухов Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Бирюкова Офимия Артемьевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Корноухов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Бирюкова Офимия Артемьевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Корноухов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Бирюкова Офимия Артемьевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
До 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.