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Корноухов Федор Андреевич

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Бирюков Андрей Михайлович

Мать: Бирюкова Офимия Артемьевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (дев.Корноухова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Корноухов Прохор Федорович

Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Корноухов Авксентий Федорович

Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (дев.Корноухова) Хиония Федоровна

Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1825
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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