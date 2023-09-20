Корноухов Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (дев.Корноухова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Корноухов Прохор Федорович
Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Корноухов Авксентий Федорович
Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (дев.Корноухова) Хиония Федоровна
Мать ребёнка: Корноухова Анисья Ивановна
Смерть
1825
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область