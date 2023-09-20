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Корноухов Илья Андреевич

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Бирюков Андрей Михайлович

Мать: Бирюкова Офимия Артемьевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Феврония Петровна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Ильинична

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корноухов Яков Ильич

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Ильинична

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Корноухов Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1820
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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