Корноухов Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Корноухов Яков Ильич
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (дев.Корноухова) Акулина Ильинична
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (дев.Корноухова) Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Корноухова Феврония Петровна
Смерть
1820
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область