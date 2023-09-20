Бирюков Михаил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Михаил Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Бирюков Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Бирюков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Бирюкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Бирюков Дмитрий Михаилович

Мать ребёнка: Бирюкова Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Василиса Ивановна

Смерть
До 1782
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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