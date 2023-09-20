Бирюков Михаил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Бирюков Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бирюков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Бирюкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Бирюков Дмитрий Михаилович
Мать ребёнка: Бирюкова Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область