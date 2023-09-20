Бирюкова Офимия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Офимия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Корноухов Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Бирюков Андрей Михайлович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Корноухов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Бирюков Андрей Михайлович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Корноухов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Бирюков Андрей Михайлович

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1800
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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