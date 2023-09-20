Бирюкова Офимия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Корноухов Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Бирюков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Бирюков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Корноухов Федор Андреевич
Отец ребёнка: Бирюков Андрей Михайлович
Смерть
Около 1800