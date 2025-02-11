Лешин Данила Павлович
мужской, родился 09.12.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 13.04.1960, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛешин Павел Иванович11.01.1853 г.р.
МатьЛешина Ульяна Дмитриева1850 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Лешин Павел Иванович
Мать: Лешина Ульяна Дмитриева
Дочь: (Лешина) Анна Даниловна
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Дочь: (Лешина) Анисия Даниловна
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Дочь: (Лешина) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Дочь: (Лешина) Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Сын: Лешин Иван Данилович
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Дочь: (Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева
Сын: Лешин Иван Уч. Вов Данилович
Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева