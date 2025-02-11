Лешин Данила Павлович 09.12.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Данила Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.12.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.04.1960, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лешин Павел Иванович11.01.1853 г.р.
Мать
Лешина Ульяна Дмитриева1850 г.р.
Супруги
Лешина (Еделькина) Анна Васильева1870 г.р.
Дети
(Лешина) Анна Даниловна01.02.1893 г.р.
(Лешина) Анисия Даниловна09.12.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1872

Отец: Лешин Павел Иванович

Мать: Лешина Ульяна Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: (Лешина) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: (Лешина) Анисия Даниловна

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Лешин Василий Данилович

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Лешин Владимир Данилович

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.01.1901

Сын: Лешин Василий Данилович

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: (Лешина) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1904

Дочь: (Лешина) Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.03.1906

Сын: Лешин Иван Данилович

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.10.1907

Дочь: (Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1913

Сын: Лешин Иван Уч. Вов Данилович

Мать ребёнка: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.04.1960
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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