Лешина (Еделькина) Анна Васильева 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1870, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Лешин Данила Павлович09.12.1872 г.р.
Дети
(Лешина) Анна Даниловна01.02.1893 г.р.
(Лешина) Анисия Даниловна09.12.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1891

Муж: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: (Лешина) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: (Лешина) Анисия Даниловна

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Лешин Василий Данилович

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Лешин Владимир Данилович

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.01.1901

Сын: Лешин Василий Данилович

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: (Лешина) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1904

Дочь: (Лешина) Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.03.1906

Сын: Лешин Иван Данилович

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.10.1907

Дочь: (Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1913

Сын: Лешин Иван Уч. Вов Данилович

Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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