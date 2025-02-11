Лешина (Еделькина) Анна Васильева
женский, родилась 1870, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Лешина) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Дочь: (Лешина) Анисия Даниловна
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Дочь: (Лешина) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Дочь: (Лешина) Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Сын: Лешин Иван Данилович
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Дочь: (Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович
Сын: Лешин Иван Уч. Вов Данилович
Отец ребёнка: Лешин Данила Павлович