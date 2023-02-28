Лешин Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешин Иван Данилович

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.04.1913

Дата смерти

10.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1913

Отец: Лешин Данил Павлович

Мать: Лешина Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1940

Дочь: Матросова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лешина Мария Федоровна

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Мария Федоровна

Смерть
10.12.1970
Альменево
Похороны
Неизвестно
Альменево
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