Лешин Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения10.04.1913
Дата смерти10.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1913
Отец: Лешин Данил Павлович
Мать: Лешина Анна Васильева
Рождение ребёнка
04.08.1940
Дочь: Матросова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лешина Мария Федоровна
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Мария Федоровна
Смерть
10.12.1970
Альменево
Похороны
Неизвестно
Альменево