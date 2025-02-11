(Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова
женский, родилась 20.10.1907, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЛешин Данила Павлович09.12.1872 г.р.
МатьЛешина (Еделькина) Анна Васильева1870 г.р.
Дети
Уланова (Лешина) Валентина ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уланова (Лешина) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лешин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
08.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лешин Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно