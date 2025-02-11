(Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова 20.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лешина) Лукерья Даниловна / Гликерия Данилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.10.1907, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Лешин Данила Павлович09.12.1872 г.р.
Мать
Лешина (Еделькина) Анна Васильева1870 г.р.
Дети
Уланова (Лешина) Валентина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1907

Отец: Лешин Данила Павлович

Мать: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уланова (Лешина) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лешин Василий Филиппович

Рождение ребёнка
08.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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