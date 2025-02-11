(Лешина) Анна Даниловна
женский, родилась 01.02.1893, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 21.07.1894, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛешин Данила Павлович09.12.1872 г.р.
МатьЛешина (Еделькина) Анна Васильева1870 г.р.
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Рождение
01.02.1893
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.07.1894
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область