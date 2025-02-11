(Лешина) Анна Даниловна 01.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лешина) Анна Даниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.02.1893, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 21.07.1894, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лешин Данила Павлович09.12.1872 г.р.
Мать
Лешина (Еделькина) Анна Васильева1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893

Отец: Лешин Данила Павлович

Мать: Лешина (Еделькина) Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.07.1894
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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