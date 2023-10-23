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Каличенко Илларион Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Каличенко Яков Константинович

Мать: Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каличенко Галина Илларионовна

Мать ребёнка: Каличенко 2я жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Василий Илларионович

Мать ребёнка: Каличенко 2я жена Иллариона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко 2я жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Каличенко 1я жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Каличенко 1я жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Матрена Илларионовна

Мать ребёнка: Каличенко 1я жена Иллариона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко 1я жена Иллариона

Рождение ребёнка
18.07.1915

Сын: Каличенко Иван Илларионович

Мать ребёнка: Каличенко 2я жена Иллариона

Смерть
Неизвестно

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