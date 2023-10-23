Каличенко Илларион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каличенко Галина Илларионовна
Мать ребёнка: Каличенко 2я жена Иллариона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Василий Илларионович
Мать ребёнка: Каличенко 2я жена Иллариона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Каличенко 1я жена Иллариона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Каличенко 1я жена Иллариона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Матрена Илларионовна
Мать ребёнка: Каличенко 1я жена Иллариона
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1915
Сын: Каличенко Иван Илларионович
Мать ребёнка: Каличенко 2я жена Иллариона
Смерть
Неизвестно