Каличенко 1я жена Иллариона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Матрена Илларионовна
Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно