Каличенко 1я жена Иллариона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко 1я жена Иллариона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Матрена Илларионовна

Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Илларион Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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