Каличенко 2я жена Иллариона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каличенко Галина Илларионовна
Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Василий Илларионович
Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1915
Сын: Каличенко Иван Илларионович
Отец ребёнка: Каличенко Илларион Яковлевич
Смерть
Неизвестно