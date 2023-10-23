Каличенко Василий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырёва (Каличенко) ? Васильевна
Мать ребёнка: Каличенко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Васильевич
Мать ребёнка: Каличенко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каличенко Валентина
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно