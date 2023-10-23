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Каличенко Василий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каличенко Илларион Яковлевич

Мать: Каличенко 2я жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырёва (Каличенко) ? Васильевна

Мать ребёнка: Каличенко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Васильевич

Мать ребёнка: Каличенко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко Валентина

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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