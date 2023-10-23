Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Каличенко Илларион Яковлевич

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Каличенко Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Третьякова (Каличенко) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Каличенко Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
03.11.1904

Сын: Каличенко Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Каличенко Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
19.02.1907

Дочь: Агусева (Каличенко) Евдокия (Дуся) Яковлевна

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
16.10.1909

Сын: Каличенко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Каличенко Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Каличенко Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Каличенко Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович

Смерть
Неизвестно

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