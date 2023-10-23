Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Каличенко Илларион Яковлевич
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Сын: Каличенко Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Дочь: Третьякова (Каличенко) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Сын: Каличенко Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Сын: Каличенко Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Дочь: Каличенко Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Дочь: Агусева (Каличенко) Евдокия (Дуся) Яковлевна
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Сын: Каличенко Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Сын: Каличенко Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Дочь: Каличенко Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович
Дочь: Каличенко Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Каличенко Яков Константинович