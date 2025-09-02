Старкин Иосиф Иосиф/ Осип Иванович
мужской, родился 09.09.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 17.04.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСтаркин Иван Кириллович1843 г.р.
МатьСтаркина (Тюрина) Агафья Сергеевна1838 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Старкин Константин Иосифович
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Сын: Старкин (Выд. 14.07.1937) Григорий Уч 1Й Мировой Войны Осипович/ Иосифович
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Сын: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Сын: Старкин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Уч. Вов Осипович/ Иосифович
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Сын: Старкин Св. О Рожд. 15.08.1951 Тимофей Осипович
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Дочь: Возм Дементьева (Старкина Св-Во 3.01.1935Г.) Анастасия Осиповна/ Иосифовна
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Дочь: Дмитриева (Старкина Св-Во 12.08.1935) Зиновия Осиповна/ Иосифовна
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Дочь: Дорогова (Старкина) Надежда Осиповна
Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна