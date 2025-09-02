Старкин Иосиф Иосиф/ Осип Иванович 09.09.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Иосиф Иосиф/ Осип Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.09.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 17.04.1917, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Старкин Иван Кириллович1843 г.р.
Мать
Старкина (Тюрина) Агафья Сергеевна1838 г.р.
Супруги
Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна1867 г.р.
Дети
Старкин Алексей Уч Пмв Иосифович/ Осипович10.02.1887 г.р.
Старкин Константин Иосифович16.05.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1866

Отец: Старкин Иван Кириллович

Мать: Старкина (Тюрина) Агафья Сергеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.10.1885

Жена: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Старкин Алексей Уч Пмв Иосифович/ Осипович

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Старкин Константин Иосифович

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.11.1891

Сын: Старкин (Выд. 14.07.1937) Григорий Уч 1Й Мировой Войны Осипович/ Иосифович

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Старкин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Уч. Вов Осипович/ Иосифович

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Старкин Св. О Рожд. 15.08.1951 Тимофей Осипович

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.10.1904

Дочь: Возм Дементьева (Старкина Св-Во 3.01.1935Г.) Анастасия Осиповна/ Иосифовна

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Дмитриева (Старкина Св-Во 12.08.1935) Зиновия Осиповна/ Иосифовна

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Дорогова (Старкина) Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
17.04.1917
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: рак желудка

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