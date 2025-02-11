Старкина (Тюрина) Агафья Сергеевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина (Тюрина) Агафья Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тюрин Сергей Николаев1818 г.р.
Мать
Тюрина Макрид (Н) А/ Марфа Гордеевна1816 г.р.
Супруги
Старкин Иван Кириллович1843 г.р.
Дети
Шестаева (Старкина) Ксения Ивановна19.01.1863 г.р.
Старкин Александр Иванович25.08.1864 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Тюрин Сергей Николаев

Мать: Тюрина Макрид (Н) А/ Марфа Гордеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.01.1863

Дочь: Шестаева (Старкина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.08.1864

Сын: Старкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.09.1866

Сын: Старкин Иосиф Иосиф/ Осип Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.12.1868

Сын: Старкин Данил Билетный Солдат Данил/ Демьян Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.10.1870

Дочь: (Старкина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: (Старкина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.12.1874

Сын: Старкин Уч.Пмв Василий Билетный Солдат Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Старкин Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1878

Дочь: (Старкина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.07.1880

Дочь: (Старкина) Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.