Старкина (Тюрина) Агафья Сергеевна
женский, родилась 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТюрин Сергей Николаев1818 г.р.
МатьТюрина Макрид (Н) А/ Марфа Гордеевна1816 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Шестаева (Старкина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Сын: Старкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Сын: Старкин Иосиф Иосиф/ Осип Иванович
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Сын: Старкин Данил Билетный Солдат Данил/ Демьян Иванович
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Дочь: (Старкина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Дочь: (Старкина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Сын: Старкин Уч.Пмв Василий Билетный Солдат Иванович
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Дочь: (Старкина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович
Дочь: (Старкина) Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Старкин Иван Кириллович