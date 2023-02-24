Старкин уч. 1 Мировой войны Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874
Отец: Старкин Иван Кириллович
Бракосочетание
30.?.1895
Жена: Татьяна Ларионовна
Рождение ребёнка
06.01.1897
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна
Рождение ребёнка
29.10.1901
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна
Рождение ребёнка
11.08.1904
Сын: Старкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна
Рождение ребёнка
11.06.1912
Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна
Рождение ребёнка
15.10.1914
Сын: Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна
Смерть
Неизвестно