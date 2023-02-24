Старкин уч. 1 Мировой войны Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркин уч. 1 Мировой войны Василий Иванович

Старкин уч. 1 Мировой войны Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874

Отец: Старкин Иван Кириллович

Мать: Старкина Агафья Сергеевна

Бракосочетание
30.?.1895

Жена: Татьяна Ларионовна

Рождение ребёнка
06.01.1897

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна

Рождение ребёнка
29.10.1901

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна

Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Старкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна

Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Старкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна

Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Ларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close