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(Чернова) Татьяна Ларионовна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1895

Муж: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1897

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1901

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Старкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Старкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Старкин Св Во 9.01.1937 И 21.09.1939 Иван Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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