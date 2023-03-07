(Чернова) Татьяна Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1895
Рождение ребёнка
06.01.1897
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1901
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1904
Сын: Старкин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1912
Отец ребёнка: Старкин Уч. 1 Мировой Войны Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1914
Смерть
Неизвестно