(Старкина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872

Отец: Старкин Иван Кириллович

Мать: Старкина Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
08.10.1897

Сын: Афанасьев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Иванович

Бракосочетание
27.?.1897

Муж: Афанасьев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Афанасьев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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