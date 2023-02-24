(Старкина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872
Отец: Старкин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.10.1897
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Иванович
Бракосочетание
27.?.1897
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1902
Сын: Афанасьев Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно