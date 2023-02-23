Афанасьев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1897
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
27.?.1897
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1902
Сын: Афанасьев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно