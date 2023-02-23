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Афанасьев Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1897

Сын: Афанасьев Яков Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
27.?.1897

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Афанасьев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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