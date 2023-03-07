Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Конаков Тимофей Егорович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1885

Муж: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Старкин Алексей Осипович

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Старкин Константин Иосифович

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1891

Сын: Старкин (выд. 14.07.1937) Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Иосифович

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Старкин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Старкин Св. О Рожд. 15.08.1951 Тимофей Осипович

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1904

Дочь: Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Дмитриева Зиновия Иосифовна

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Дорогова Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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