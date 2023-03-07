Старкина (Конакова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Конаков Тимофей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.?.1885
Рождение ребёнка
10.02.1887
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1890
Сын: Старкин Константин Иосифович
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1891
Сын: Старкин (выд. 14.07.1937) Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1895
Сын: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Иосифович
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1898
Рождение ребёнка
01.06.1901
Сын: Старкин Св. О Рожд. 15.08.1951 Тимофей Осипович
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1904
Дочь: Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Дмитриева Зиновия Иосифовна
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Дорогова Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Старкин Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно