Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1898

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898

Отец: Старкин Иосиф Иванович

Мать: Старкина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
21.?.1917

Жена: Старкина Домна Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Старкин николай

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Смерть
1957
Туркмения киркичи
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