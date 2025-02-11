Старкин Николай Васильевич
мужской, родился 29.01.1919, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1977, Керкичи, Чарджоуская область, Туркменская ССР
ОтецСтаркин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Уч. Вов Осипович/ Иосифович26.12.1898 г.р.
МатьСтаркина (Ушмудина) Домна Ивановна1896 г.р.
Супруги
Старкина (Забелина) Анна Ивановна1923 г.р.
Дети
Гриднёва (Старкина) Любовь Николаевна25.02.1950 г.р.
Старкин Владимир Николаевич06.10.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1919
Отец: Старкин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Уч. Вов Осипович/ Иосифович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина (Забелина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1950
Дочь: Гриднёва (Старкина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Старкина (Забелина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1952
Сын: Старкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Старкина (Забелина) Анна Ивановна
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно