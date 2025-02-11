Старкин Николай Васильевич 29.01.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Николай Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.01.1919, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1977, Керкичи, Чарджоуская область, Туркменская ССР

Отец
Старкин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Уч. Вов Осипович/ Иосифович26.12.1898 г.р.
Мать
Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна1896 г.р.
Супруги
Старкина (Забелина) Анна Ивановна1923 г.р.
Дети
Гриднёва (Старкина) Любовь Николаевна25.02.1950 г.р.
Старкин Владимир Николаевич06.10.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1919

Отец: Старкин Св. О Бр. 29.12.1953, О Р. 29.07.1936 Василий Уч. Вов Осипович/ Иосифович

Мать: Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина (Забелина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина (Забелина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1950

Дочь: Гриднёва (Старкина) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Старкина (Забелина) Анна Ивановна

Керкичи, Чарджоуская область, Туркменская ССР

Рождение ребёнка
06.10.1952

Сын: Старкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Старкина (Забелина) Анна Ивановна

Керкичи, Чарджоуская область, Туркменская ССР

Смерть
1977
Керкичи, Чарджоуская область, Туркменская ССР

Похороны
Неизвестно
Керкичи, Чарджоуская область, Туркменская ССР

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