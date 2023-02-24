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Старкин Владимир Николаевич

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Место рождения

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан

Дата рождения

1952

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Старкин Николай Васильевич

Мать: Старкина Анна Ивановна

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Бракосочетание
1972

Жена: скрыто настройками приватности

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Рождение ребёнка
19.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

туркмения
Рождение ребёнка
29.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Развод
1985

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1985

Жена: Старкина ?

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина ?

Смерть
2019
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