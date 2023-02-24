Старкин Владимир Николаевич
Место рожденияп. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Дата рождения1952
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Старкин Николай Васильевич
Мать: Старкина Анна Ивановна
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Бракосочетание
1972
Жена: скрыто настройками приватности
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Рождение ребёнка
19.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
туркмения
Рождение ребёнка
29.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Развод
1985
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1985
Жена: Старкина ?
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина ?
Смерть
2019