Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1897
Отец: Ушмудин Иван Астафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старкин) Лида
Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович
Бракосочетание
21.?.1917
Рождение ребёнка
29.01.1919
Смерть
Неизвестно