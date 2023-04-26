Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина (Ушмудина) Домна Ивановна

Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Ушмудин Иван Астафьевич

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старкин) Лида

Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Бракосочетание
21.?.1917

Муж: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Старкин николай

Отец ребёнка: Старкин св. о бр. 29.12.1953, о р. 29.07.1936 Василий Иосифович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.