Старкин (выд. 14.07.1937) Григорий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1891
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Старкина (выд. 14.07.1937) Ефимия Васильевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефроинья Григорьевна
Мать ребёнка: Старкина (выд. 14.07.1937) Ефимия Васильевна
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Григорьевна
Мать ребёнка: Старкина (выд. 14.07.1937) Ефимия Васильевна
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Старкина (выд. 14.07.1937) Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно