(Старкина) Маруся Григорьевна
Место рожденияСлавкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старкин (выд. 14.07.1937) Григорий Иосифович
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно