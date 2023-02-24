(Старкина) Маруся Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Старкина) Маруся Григорьевна

(Старкина) Маруся Григорьевна

avatar

Место рождения

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старкин (выд. 14.07.1937) Григорий Иосифович

Мать: Старкина (выд. 14.07.1937) Ефимия Васильевна

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close