Магомедов Магомед Нурмагомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Рождение ребёнка
08.06.2004
Сын: Магомедов Камал Магомедович
Мать ребёнка: Махачева Индира Курамагомедовна
Рождение ребёнка
18.06.2007
Дочь: Магомедова Патимат Магомедовна
Мать ребёнка: Махачева Индира Курамагомедовна
Рождение ребёнка
06.04.2014
Сын: Магомедов Асхаб Магомедович
Мать ребёнка: Махачева Индира Курамагомедовна
Бракосочетание
Неизвестно