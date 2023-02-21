Магомедов Магомед Нурмагомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Магомед Нурмагомедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Мать: Меседу Джамалудиновна

Рождение ребёнка
08.06.2004

Сын: Магомедов Камал Магомедович

Мать ребёнка: Махачева Индира Курамагомедовна

Рождение ребёнка
18.06.2007

Дочь: Магомедова Патимат Магомедовна

Мать ребёнка: Махачева Индира Курамагомедовна

Рождение ребёнка
06.04.2014

Сын: Магомедов Асхаб Магомедович

Мать ребёнка: Махачева Индира Курамагомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махачева Индира Курамагомедовна

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