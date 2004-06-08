Махачева Индира Курамагомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1977
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1977
Отец: Махачев Курамагомед Магомедович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2004
Сын: Магомедов Камал Магомедович
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Нурмагомедович
Рождение ребёнка
18.06.2007
Дочь: Магомедова Патимат Магомедовна
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Нурмагомедович
Рождение ребёнка
06.04.2014
Сын: Магомедов Асхаб Магомедович
Отец ребёнка: Магомедов Магомед Нурмагомедович
Бракосочетание
Неизвестно