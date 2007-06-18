Магомедова Патимат Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Патимат Магомедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2007

Отец: Магомедов Магомед Нурмагомедович

Мать: Махачева Индира Курамагомедовна

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