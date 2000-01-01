Махачев Курамагомед Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махачев Курамагомед Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1975 г.р.
1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махачев Магомед

Мать: Махачева Набат (Лабат-ханум)

Рождение ребёнка
1975

Сын: Махачев Шамиль Курамагомедович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1977

Дочь: Махачева Индира Курамагомедовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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