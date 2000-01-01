Махачев Магомед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махачев Магомед

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1956

Сын: Махачев Сиражудин (Башир) Магомедович

Мать ребёнка: Махачева Набат (Лабат-ханум)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махачев Курамагомед Магомедович

Мать ребёнка: Махачева Набат (Лабат-ханум)

Смерть
Неизвестно
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