Махачева Набат (Лабат-ханум)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1956
Сын: Махачев Сиражудин (Башир) Магомедович
Отец ребёнка: Махачев Магомед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махачев Курамагомед Магомедович
Отец ребёнка: Махачев Магомед
Смерть
Неизвестно