Махачева Набат (Лабат-ханум) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махачева Набат (Лабат-ханум)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1956

Сын: Махачев Сиражудин (Башир) Магомедович

Отец ребёнка: Махачев Магомед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махачев Курамагомед Магомедович

Отец ребёнка: Махачев Магомед

Смерть
Неизвестно
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