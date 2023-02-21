Махачев Сиражудин (Башир) Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1956
Отец: Махачев Магомед
Рождение ребёнка
01.01.1996
Мать ребёнка: Алиева Нарипат Шапиевна
Рождение ребёнка
08.07.2003
Сын: Махачев Магомед Баширович
Мать ребёнка: Алиева Нарипат Шапиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махачева Асват Башировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Нарипат Шапиевна