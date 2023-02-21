Махачев Сиражудин (Башир) Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махачев Сиражудин (Башир) Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1956

Отец: Махачев Магомед

Мать: Махачева Набат (Лабат-ханум)

Рождение ребёнка
01.01.1996

Сын: Махачев Махач Баширович

Мать ребёнка: Алиева Нарипат Шапиевна

Рождение ребёнка
08.07.2003

Сын: Махачев Магомед Баширович

Мать ребёнка: Алиева Нарипат Шапиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махачева Асват Башировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Нарипат Шапиевна

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