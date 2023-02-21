Магомедов Нурмагомед Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1971
Сын: Магомедов Казбек Нурмагомедович
Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Магомедов Магомед Нурмагомедович
Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Патимат Нурмагомедовна
Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Баки Нурмагомедовна
Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меседу Джамалудиновна
Смерть
Неизвестно