Магомедов Нурмагомед Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Нурмагомед Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1971

Сын: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Магомедов Магомед Нурмагомедович

Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Патимат Нурмагомедовна

Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Баки Нурмагомедовна

Мать ребёнка: Меседу Джамалудиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меседу Джамалудиновна

Смерть
Неизвестно
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