Магомедова Баки Нурмагомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Баки Нурмагомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Мать: Меседу Джамалудиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Якунди Магомедовна

Отец ребёнка: Махмудов Магомед (Мах1мут1мух1анд) Махмудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Патимат Магомедовна

Отец ребёнка: Махмудов Магомед (Мах1мут1мух1анд) Махмудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Хабиб Магомедович

Отец ребёнка: Махмудов Магомед (Мах1мут1мух1анд) Махмудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмудов Магомед (Мах1мут1мух1анд) Махмудович

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