Меседу Джамалудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джамалудин
Мать: Бат1ина Джамалдин
Рождение ребёнка
05.10.1971
Сын: Магомедов Казбек Нурмагомедович
Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Магомедов Магомед Нурмагомедович
Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Патимат Нурмагомедовна
Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Баки Нурмагомедовна
Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно