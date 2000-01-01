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Меседу Джамалудиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джамалудин

Мать: Бат1ина Джамалдин

Рождение ребёнка
05.10.1971

Сын: Магомедов Казбек Нурмагомедович

Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Магомедов Магомед Нурмагомедович

Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Патимат Нурмагомедовна

Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Баки Нурмагомедовна

Отец ребёнка: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Нурмагомед Магомедович

Смерть
Неизвестно
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