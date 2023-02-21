Махмудов Магомед (Мах1мут1мух1анд) Махмудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Якунди Магомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Баки Нурмагомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Патимат Магомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Баки Нурмагомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Хабиб Магомедович
Мать ребёнка: Магомедова Баки Нурмагомедовна
Бракосочетание
Неизвестно