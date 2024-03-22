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Шипков Михаил Федорович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шипков Федор Григорьевич

Мать: Шипкова Степанида Степановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Шипков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Шипков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Нонна Михайловна

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Шипков Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1885

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1887

Сын: Шипков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Пелагея Никитовна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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