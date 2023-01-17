Шипкова Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно