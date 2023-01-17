Шипкова Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипкова Степанида Степановна

Шипкова Степанида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шипков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шипков Степан Федорович

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Шипков Иван Федорович

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шипков Федор Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Федор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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