Шипков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
25.09.1882
Мать ребёнка: Шипкова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
26.12.1884
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шипкова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
29.06.1886
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Шипкова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Мария Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно