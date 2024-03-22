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Шипков Иван Федорович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Шипков Федор Григорьевич

Мать: Шипкова Степанида Степановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Шипков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шипкова Мария Ефимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шипкова Мария Ефимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1886

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Шипкова Мария Ефимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Мария Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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