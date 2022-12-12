Шипкова (Алыпова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Алыпова) Мария Ефимовна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Шипков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шипков Иван Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шипков Иван Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1886

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шипков Иван Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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