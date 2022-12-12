Шипкова (Алыпова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1882
Отец ребёнка: Шипков Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.12.1884
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шипков Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.06.1886
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шипков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно