Шипкова (Пашкова) Пелагея Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Пашкова) Пелагея Никитовна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Шипков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Шипков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Нонна Михайловна

Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1883

Сын: Шипков Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1885

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1887

Сын: Шипков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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