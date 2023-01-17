Шипкова (Пашкова) Пелагея Никитовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Шипков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1873
Сын: Шипков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Нонна Михайловна
Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1883
Сын: Шипков Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1885
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1887
Сын: Шипков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шипков Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно