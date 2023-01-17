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Шипков Василий Михайлович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1887

Отец: Шипков Михаил Федорович

Мать: Шипкова Пелагея Никитовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1909

Сын: Шипков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Окунева Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Анисья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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