Шипков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1887
Отец: Шипков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1909
Сын: Шипков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Окунева Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шипкова Анисья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно